Autonomia, FdI: "Legge corretta in Parlamento per l'autunno, lavoro non difficile"

"Recepire le osservazioni della Consulta non sarà né difficile né lungo in termini di tempi"



"Sinceramente non sono in grado di valutare quali saranno i tempi, ma posso serenamente dire che gli aggiustamenti alla legge Calderoli saranno più semplici di quanto qualcuno pensi o tema". Con queste parole Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato ed esponente di Fratelli d'Italia, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla richiesta forte che sta arrivando da moltissimi esponente della Lega in Veneto di modificare già entro l'estate la legge Calderoli sull'autonomia regionale differenziata e poi procedere subito in modo spedito con le intese Stato-regioni.

"Sulle sette norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale bisogna solo prendere atto, la giurisprudenza su questo è unanime: se una norma è anti-costituzionale viene semplicemente espunta dall'ordinamento giuridico".



"Per quanto riguarda gli orientamenti e i suggerimenti della Consulta il lavoro non mi sembra complicato. Faccio un esempio, per scrivere che il ruolo del Parlamento deve essere più incisivo, e quindi poter anche emendare e non solo recepire o respingere un accordo Stato-regione, basta modificare un comma della legge. Vedremo quando e come il Parlamento troverà una finestra, considerando che - e parlo solo della mia Commissione - ci sono il premierato, la riforma della giustizia e la conversione del decreto sicurezza. Ma, ripeto, recepire le osservazioni della Consulta non sarà né difficile né lungo in termini di tempi. Presumo un paio di mesi alla Camera e un paio al Senato, forse non sarà entro la pausa estiva ma in autunno possiamo ragionevolmente ipotizzare che la legge sull'autonomia sia corretta definitivamente dal Parlamento per poi poter procedere con le intese", conclude Balboni.



