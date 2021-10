Ballottaggi: Varese, Latina, Caserta... Cappotto Pd, il Cdx non tocca palla

Ballottaggi, per il Pd si profila un cappotto. Cresce l'entusiasmo del Centrosinistra, i dati lo danno vincitore nella maggioranza delle città

"Si profila un quasi cappotto. Anzi, un cappotto". Cresce di ora in ora al Pd l'entusiamo per i dati dei ballottaggi. Secondo i dati, considerati affidabili, valutati in questi momenti alla sede del Pd il Centrosinistra risulta vincitore nella stragrande maggioranza delle città: "Alla fine, il centrosinistra governerà circa il 70% dei comuni", spiegano i dirigenti dem. Oltre alle grandi città, come Roma e Torino, il Pd risulta vincitore in comuni come Cosenza, Isernia, Caserta, Varese, Latina tra le altre. Resta in bilico Trieste, dove alla sede del Pd continuano ad arrivare dati ancora incerti.

Varese ballottaggio, vince il sindaco uscente Galimberti

Il Centrosinistra coi 5 stelle e' in testa al ballottaggio per l'elezione del sindaco di Varese. Il primo cittadino uscente Davide Galimberti ha raggiunto il 53,78% delle preferenze, rispetto al 46,22% dell'avversario, il leghista Matteo Bianchi, che gli ha telefonato per complimentarsi. Arrivato alla storica sede varesina del Carroccio di piazza del Podesta', Bianchi ai suoi sostenitori: "La partita e' chiusa, ma non e' un funerale, c'e' chi vince e c'e' chi perde, l'importante e' essere a posto con la propria coscienza". "Abbiamo fatto il massimo - ha aggiunto Bianchi -, non ho nulla da rimproverarmi, un mesetto in piu' di campagna elettorale sarebbe stato meglio, ma accettiamo il risultato e organizziamoci per una sana opposizione". "C'e' il rammarico - ha concluso - che il sindaco di una citta' importante come Varese sia stato eletto solo da un quarto della popolazione". " Varese non torna indietro! Continuiamo a fare, Non vedo l'ora, subito al lavoro" ha scritto Galimberti su Facebook.

Latina ballottaggio, centrosinistra avanti con Coletta al 54%

A Latina e' in vantaggio il sindaco uscente Damiano Coletta (centrosinistra) sullo sfidante di centrodestra Vincenzo Zaccheo, gia' sindaco del capoluogo pontino per due mandati. Col 65% delle sezioni scrutinate Coletta si avvia alla vittoria col 54.12% mentre Zaccheo e' al 45.88. Con Zacheo il centrodestra ha tentato di riprendersi la sua storica enclave nel Lazio espugnata la scorsa tornata elettorale da Coletta che ottenne il 75% dei voti.

Isernia ballottaggio, vince il centrosinistra con Castrataro

E' Piero Castrataro (centrosinistra) il nuovo sindaco di Isernia: scrutinio ancora in corso, ma ha superato il 50% piu' uno delle preferenze ottenendo 5574 voti con un ampio vantaggio sullo sfidante del centrodestra Gabriele Melogli.

Cosenza ballottaggio, Franz Caruso (Csx) eletto sindaco con il 57.59%

Il candidato del centrosinistra, Franz Caruso, è stato eletto sindaco di Cosenza. In base ai dati definitivi del Viminale, al termine dello scrutinio delle 82 sezioni, ha avuto il 57,59% dei voti contro il 42,41% dello sfidante del centrodestra, Francesco Caruso.

Benevento ballottaggio, Mastella avanti col 52%

A Benevento si va consolidando il trend a favore del sindaco uscente Clemente Mastella che distanzia il candidato del centrosinistra Luigi Diego Perifano di oltre 4 punti quando mancano ancora 13 sezioni su 72 da scrutinare. Mastella, a capo di dieci liste civiche, e' accreditato del 52% delle preferenze. Mentre il suo avversario di centrosinistra, Luigi Diego Perifano, si ferma al 47,9% dei suffragi.

Savona ballottaggio, Russo (Csx) eletto sindaco con il 62.25%

In base ai dati definitivi del Viminale, quando sono state scrutinate tutte le 61 sezioni, Marco Russo, sostenuto dal centrosinistra, è eletto nuovo sindaco di Savona con il 62,25% dei voti, mentre Angelo Schirru, candidato per il centrodestra, si ferma al 37,75%.

