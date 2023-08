Banche, il 91,6% degli italiani dice sì alla tassazione sugli extraprofitti

Extraprofitti banche tassati, il sondaggio di Affaritaliani.it

"Aumentano benzina e carrello della spesa, aumentano di miliardi i profitti delle banche ma gli interessi dati dagli istituti di credito ai risparmiatori sui conti correnti rimangono bassissimi. Visto che vogliamo continuare ad aumentare gli stipendi e le pensioni più basse, come abbiamo deciso a maggio e come si vede in milioni di buste paga già dal mese di luglio, una piccola parte di questi guadagni miliardari delle banche servirà ad aiutare le famiglie a pagare le rate dei mutui, e a tagliare le tasse a vantaggio di lavoratori e imprese". Lo dichiara ad Affaritaliani.it il vicepremier, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e segretario della Lega Matteo Salvini, commentando il sondaggio di Lab21.01 per Affaritaliani.it secondo il quale il 91,6% degli italiani è favorevole alla tassazione sugli extraprofitti delle banche decisa dal governo. Contrario alla misura solo l'8,4% del campione.

Tra i partiti, secondo il sondaggio Lab21.01, balzo della Lega che supera il 10%, Fratelli d'Italia al 29,4% e Forza Italia al 7,3%. Pd al 20,2% e Movimento 5 Stelle al 15,8%.



IL SONDAGGIO DI LAB21.01 PER AFFARITALIANI.IT: LE TABELLE