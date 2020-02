Barbara Lezzi, lapsus ad Agorà sulle persone più "ambienti". VIDEO

"Chi è riuscito sempre a utilizzare la prescrizione sono le persone più ambienti...". Il lapsus è di Barbara Lezzi, l’ex ministro per il Sud nel governo Conte I, ospite lunedì 10 febbraio ad Agorà in onda su Rai Tre per parlare della prescrizione e della Riforma Buonafede. Ovviamente, intendeva dire 'abbienti'. Un errore che ha fatto il giro dei social in queste ore.

“C’è un’intenzione della politica a non procedere alla riforma dei processi – ha detto la Lezzi -. La riforma della prescrizione è già legge: quello che a me interessa è che non ci siano più delle persone che non ricevano giustizia. Chi ha ottenuto la prescrizione sono le persone più ambienti, come Berlusconi”, le parole di Barbara Lezzi.

L'INTERVENTO DI BARBARA LEZZI AD AGORA' (IL LAPSUS AL MINUTI 5'15'')