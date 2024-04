Bari, Conte insiste: "Situazione grave. Nessuno può dire che il M5S è sleale"

"La cosa oggettivamente diventa sempre più seria, far finta di nulla non è possibile"

"Se c'e' qualcuno che fa finta di nulla o vuole sminuire, non ci stiamo. La situazione e' oggettivamente grave". Lo ha detto a Bari, all'ingresso del Villaggio Agebeo, il presidente M5S Giuseppe Conte commentando le reazioni in seguito all'annullamento delle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco a Bari, che si sarebbero dovute tenere domenica 7 aprile. A sfidarsi il candidato Michele Laforgia, sostenuto da M5S e Sinistra Italiana, e Vito Leccese, sostenuto da Pd e Verdi.



"Mi dispiace di questa reazione, ma noi non accettiamo mancanza di rispetto - ha aggiunto Conte -. E nessuno puo' permettersi di dire che il Movimento Cinque Stelle e' sleale o alludere a questo. Mercoledi' scorso avevo avvertito con una lunga telefonata la segretaria Schlein (Elly Schlein, segretaria Pd) che la situazione su Bari si stava compromettendo e che se ci fossero state nuove inchieste noi non saremmo stati disponibili a far finta di nulla proseguendo con le primarie". Ieri e' stata resa nota dalla procura ordinaria "una nuova inchiesta che, peraltro, ha proprio oggetto l'inquinamento del voto e il voto di scambio - ha ricordato l'ex premier -. A leggere bene quelle anticipazioni, la cosa oggettivamente diventa sempre piu' seria, far finta di nulla non e' possibile. Noi eravamo, lo voglio ricordare a Bari, all'opposizione. Abbiamo accettato di fare un percorso comune, ma su determinati presupposti". Con Elly Schlein, ha detto ancora Conte, "ci siamo sentiti anche ieri. Dal Nazareno han fatto uscire che non ci eravamo sentiti ieri. Io prima di comunicare alla stampa le nostre determinazioni ho fatto una lunga conversazione con la segretaria Schlein. Quindi vi prego che non escano piu' fesserie del genere".

