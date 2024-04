Conte, altra mazzata: "Salis candidata? Il Pd l'ha reso un balletto mediatico"

M5s, Conte su Ilaria Salis: "Non è un caso Tortora, il Pd ha sbagliato"

I rapporti tra il Pd e il M5s sono sempre più tesi. Come se non bastasse la clamoroso rottura a Bari, con i partiti che non andranno più insieme ma separati, in seguito allo scandalo scoppiato sulla presunta compravendita di voti, ecco arrivare una nuova frecciata da Conte a Schlein. "La mancata candidatura di Ilaria Salis con il Pd? Un balletto mediatico, - tuona Conte a Il Foglio - una sgrammaticatura. Dare alito politico, lasciare intendere di candidarla, far crescere l’aspettativa, non ha giovato. Sono fortemente preoccupato per papà Salis di cui rispetto la tenace battaglia".

"Sicuramente - prosegue Conte a Il Foglio - non ne avrei fatto un simbolo e lo dico a sua tutela, perché non essendo Ilaria Salis un caso Tortora rischiamo di alimentare la reazione dell’Ungheria. Questa vicenda della candidatura mancata ha riflessi negativi. C’è un rischio di alimentare la reazione degli ungheresi. Chiedono punizioni esemplari anche perché ispirate a motivazioni politiche".