Basilicata, a 10 giorni dal voto spuntano cinque "impresentabili" tra Dx e Sx

Basilicata, la grana a pochi giorni dal voto. Cinque candidati con processi in corso

Mentre in Puglia sono in corso diverse indagini su presunti "voti di scambio" e corruzione, con esponenti politici di peso finiti in manette, si avvicinano le elezioni nella vicina Basilicata. I lucani saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente tra una decina di giorni, il 21 e il 22 aprile. Ma a ridosso da questa importante tornata elettorale spuntano anche - riporta Il Corriere della Sera - ben cinque "impresentabili", presenti nelle liste: tre nel centrodestra e due nel centrosinistra — segnalati dalla Commissione parlamentare Antimafia sulla violazione del codice di autoregolamentazione.

Gli impresentabili - lo riporta Il Corriere - (tutti per questioni legate a processi) sono Angelo Antenori (Orgoglio lucano), Vincenzo Clemente (Udc-Dc con Rotondi-Popolari Uniti), Vincenzo Piro (Forza Italia) nel centrodestra; Lucio Libonati e Livio Valvano, entrambi candidati con la lista Avs-Si-Psi. "Esprimo stupore per l’esistenza di questa barbara procedura del codice di autoregolamentazione parlamentare che fa strame dei principi costituzionali", dice Valvano. "La solita macchina del fango a orologeria", commenta Piro, che è consigliere regionale uscente.