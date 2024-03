Basilicata, il Csx si ricompatta: Pd e M5s verso l'intesa su Piero Marrese

Dopo la rinuncia di Domenico Lacerenza, l'oculista voluto da M5S e Pd per tentare di tenere insieme la coalizione dei progressisti, non c'è ancora unità intorno a un nome unificante in Basilicata. Angelo Chiorazzo, fondatore del movimento civico-cattolico Basilicata Casa Comune si è proposto, forte dell'appoggio di una buona fetta di esponenti Dem - tra i quali l'ex governatore Filippo Bubbico - e di numerosi amministratori e segretari di circolo.

Ma è una scelta che non tiene conto del veto posto su di lui dal Movimento 5 stelle. Ecco perchè stamattina il Pd e gli altri partner del centrosinistra si sono riuniti e hanno proposto ancora un altro candidato che forse potrebbe tenere insieme la coalizione, il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese.

Con lui ci sarebbero il Pd - al netto dei dissidenti che sono già con Chiorazzo - i 5 stelle e l'Alleanza Verdi Sinistra, al cui interno però si distingue la posizione dell'assessore ecologista del Comune di Matera Giuseppe Digilio, che si è pubblicamente espresso a favore dell'imprenditore del non profit. Nel mezzo c'è la posizione di Azione, che oggi pomeriggio si riunirà per definire il da farsi.

Stamattina a Potenza il leader nazionale Carlo Calenda, pur tornando a deprecare la linea Schlein-Conte - "uno spettacolo vergognoso" - e pur denunciando le difficoltà di contatto con Schlein - "non mi risponde al telefono" - ha lasciato aperte di fatto tutte le strade. Ha espresso nuovamente apprezzamento per il presidente della Regione Vito Bardi, di Forza Italia, che ha definito "una brava persona, colta, liberale ed europeista". Ha detto però anche di voler tentare fino all' ultimo, "per responsabilità", la strada dell'accordo con gli altri partner dell'opposizione al governo nazionale e regionale.