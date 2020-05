Bellanova: 'Io come Fornero? No imbarazzo. Paragone con Salvini farebbe male'

"Se mi avessero confrontata con Salvini mi avrebbero fatto davvero male". Con queste parole la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, intervistata da Radio 24, commenta il paragone con l'ex ministra Elsa Fornero per le sue lacrime in conferenza stampa di ieri dopo l'approvazione del Decreto Rilancio che contiene la norma sulla regolarizzazione dei migranti che lavorano in agricolatura.



"Elsa Fornero è una persone di grande competenza che rispetto, anche se su alcune questioni pensiamo a soluzioni differenti. Ma non mi imbarazza il confronto con lei, mi imbarazzerebbe il confronto con Salvini. Comunque i sentimenti sono un fatto privato e ieri è stato uno di quei momenti in cui non sono riuscita a governarli. D'altronde - prosegue Bellanova - siamo il frutto della nostra vita e della nostra storia. Chi non sente questo fa le cose solo da mestierante. Ho vissuto momenti delicati e ho fatto cose con passione, tutto questo ieri si è palesato nel momento in cui annunciavo un miglioramento della condizione di vita per alcune persone".



BELLANOVA: "CORRIDOI VERDI? STRUMENTO DA SOLO NON ESAUSTIVO" - "Come hanno fatto Regno Unito e Germania si puo' fare e ho rivendicato in piu' occasioni con la commissione la possibilita' di avere i corridoi per le persone. Ma in Germania i viaggi sono stati organizzati dalle stesse imprese e in un numero non alto di persone. I corridoi verdi ci sono pero' bisogna avere le persone disponibili a salire su quei voli, bisogna sapere che queste persone vengono da zone rosse e devono fare la quarantena per 15 giorni. Non dico che non e' possibile ma questo strumento da solo non e' esaustivo". Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, a Radio24.