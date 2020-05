Bellanova: "No regolarizzazione? Rifletto sulle mie dimissioni"

Dalla regolarizzazione dei migranti impiegati nei campi dipende "anche la mia permanenza nel governo". Lo ha detto questa mattina il ministro dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, ai microfoni di "Radio Anch'io", su Radio Rai1 Rai. "Per me questa non e' una battaglia strumentale, queste persone non votano. In questo paese anche, in questa fase di crisi, tanti guardano al consenso, a fare misure per dire 'ti ho dato, votatami'. Noi stiamo facendo una battaglia per quelli che non voteranno o che almeno non voteranno nei prossimi anni", ha dichiarato. "Se la misura non passa questo, per me, e' motivo anche di permanenza nel governo. Non sono qui per fare tappezzeria - la continuato il ministro -. Ci sono delle questioni che non si sono volute affrontare o che sono state affrontate in maniera sbagliata", ha concluso.



"Tra le persone - ha spiegato Bellanova - c'e' diffidenza perche' per anni si e' fatta passare l'idea che i diversi sono i nemici e che gli immigrati vengono qui a toglierci il lavoro. Sono invece fondamentali per portare avanti alcune attivita', non solo in agricoltura dove rischiamo sperperi enormi per la mancata raccolta, ma anche le badanti che assistono tante persone anziane". "Puntiamo - ha proseguito la ministra - a concedere un permesso di soggiorno temporaneo per sei mesi, rinnovabile per altri sei, per le aziende e le famiglie che vogliono regolarizzare. Ci sara' anche un contributo per lo Stato, anche se non bisogna esagerare: si tratta di persone sfruttate per 3 euro l'ora facendo concorrenza sleale alle imprese che rispettano le regole". Bellanova non si e' espressa sulle stime che parlano di 600mila persone interessate da un provvedimento di emersione dal lavoro nero. "Non sono in grado di dirlo, si tratta di chi puo' avere un contratto. Partiamo dai lavoratori nei campi, altrimenti qualcuno si dovra' assumere la responsabilita' di far marcire i prodotti nei campi, e dalle badanti", ha osservato.