Bergamo, Andrea Giambruno al centro commerciale con i familiari

Scomparso dalla tv, non ha rilasciato interviste dopo l'annuncio della fine della relazione con Giorgia Meloni



Tutti lo cercano, ma lui al telefono non risponde e non rilascia interviste. Nessuno ha più incontrato Andrea Giambruno dopo la fine della sua relazione con Giorgia Meloni, annunciata dalla premier via social. Poi, l'avvistamento in uno dei posti più frequentati in Lombardia il sabato pomeriggio: l'ormai ex compagno della presidente del Consiglio è stato visto al centro commerciale Oriocenter di Orio al Serio, alle porte di Bergamo, proprio di fronte all'aeroporto. Un cliente l'ha visto, fotografato e ci ha parlato: «Sì, sono io», ha confermato il giornalista, che era in compagnia di alcuni familiari, in un breve e un po' surreale dialogo. Lo scrive bergamo.corriere.it.

Dopo lo scandalo dei fuorionda diffusi da Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, che hanno spinto la presidente del Consiglio Meloni a dichiarare di aver concluso dopo dieci anni la relazione con il giornalista, nessuno ne aveva più avuto notizie. Giovedì, alla vigilia di diventare ex first gentleman, Giambruno era a Pavia per moderare uno degli incontri per «Gli Stati Generali su cammino e turismo sostenibile». In tv non è più apparso: si è autosospeso per una settimana dalla conduzione del Diario del giorno in attesa che Mediaset valuti la gravità delle sue dichiarazioni sessiste.

Nel pomeriggio di oggi (sabato 21 ottobre) la sua foto mentre è nello shopping center è rimbalzata su un gruppo social di Bergamo: Giambruno è seduto al tavolo di un bar e in compagnia di una donna, due uomini e due bambini. Nelle stesse ore Giorgia Meloni è al Cairo dove ha partecipato al vertice per la pace.

Del resto, i familiari di Giambruno vivono non lontano, a Lissone, in Brianza, dove il giornalista torna spesso. Giambruno ha studiato e si è diplomato al liceo scientifico statale Frisi di Monza, dove ha vissuto per diverso tempo, laureandosi poi in Filosofia all'Università Cattolica di Milano. Ha iniziato la carriera a Telenova mentre ancora studiava. Poi il passaggio a Mtv. Nel 2009 è approdato a Mediaset, dapprima come autore per Quinta Colonna, Matrix, Mattino Cinque e Stasera Italia, poi come volto di Tgcom 24 e Studio Aperto. Il primo incontro con la leader di Fratelli d’Italia è avvenuto proprio dietro le quinte di Quinta colonna nel 2015. A settembre del 2016 è nata la loro bambina. Spesso è trapelata l’indiscrezione che la coppia stesse cercando casa in Brianza. Piani che ora sono stati stravolti.