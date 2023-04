Berlusconi: "È dura ma ce la farò a tirarmi su". L'intervista dalla intensiva

Berlusconi e quella voglia di scherzare nonostante tutto...

Silvio Berlusconi è in terapia intensiva al San Raffaele di Milano ormai da due giorni, ma nonostante la leucemia con cui deve combattere, il suo spirito è comunque battagliero, tanto da riuscire a rilasciare addirittura un'intervista. "È dura, - dice Berlusconi a Il Giornale - ma ce la farò anche questa volta". Sono le parole di Silvio Berlusconi in una telefonata di ieri mattina con il direttore Augusto Minzolini, riportata questa mattina nell'editoriale del quotidiano. "Sono riuscito anche in situazioni difficili e delicate a ritirarmi su". Il presidente di Forza Italia si lascia andare al ricordo della discesa in campo nel 1994: "Chiesi ai miei sondaggisti se si poteva evitare la vittoria dei comunisti. Mi dissero di sì, 'ma solo se scende in campo lei". Lo feci".

Berlusconi, il fan: "Mi ha dato dei soldi, ora voglio dargli forza io"

Silvio Berlusconi ha trascorso un'altra notte serena all'Ospedale San Raffaele, dove l'ex premier e' ricoverato dall'altro ieri nel reparto di terapia intensiva cardiotoracica per un'infezione polmonare causata dalla leucemia cronica di cui soffre da tempo. Oggi sono attesi altri accertamenti clinici, ma al momento non e' previsto alcun bollettino medico aggiornato. Intanto, davanti al San Raffaele, questa mattina si sono presentati alcuni curiosi e "affezionati" del Cavaliere, per portare affetto e solidarietà nei confronti dell'ex premier. Da segnalare anche la presenza di uno striscione lasciato dai sostenitori del Monza della curva Davide Pieri, esposto su un cancello della struttura. "Forza Silvio! Monza è con te" è il messaggio di affetto che hanno voluto portare i tifosi al presidente del club brianzolo. Tra i suoi fan, anche un ragazzo che Berlusconi ha aiutato economicamente in un momento di difficoltà. Gli ha augurato di "campare altri 100 anni" e ha dichiarato: "Resto qui davanti finché non guarisce".