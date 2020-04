Berlusconi: "Errore clamoroso non usare il Mes"

"Sarebbe un errore clamoroso dire all'Europa 'faremo da soli' e rinunciare ai 36-37 miliardi senza condizioni per finanziare il nostro sistema sanitario, tra l'altro a tassi inferiori a quelli di mercato. Quindi dobbiamo assolutamente non dire di no al Mes". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Di martedi' su La7 spaccando così clamorosamente il Centrodestra vista la netta contrarietà di Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Coronavirus: Berlusconi, non e' momento di polemica politica - "Non sta a me giudicare gli altri. Noi sin dal primo giorno abbiamo detto che in una situazione di assoluta emergenza una opposizione responsabile non fa ostruzionismo ma anzi si stringe attorno alle istituzioni ed e' quello che stiamo facendo, siamo critici nei confronti del governo, vediamo tanti errori e lo diciamo, ma non e' questo il momento della polemica politica: e' il momento di rimboccarci le maniche e lavorare tutti insieme". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Di Martedi' su La7, rispondendo alla domanda su come si spiega che il premier Conte abbia attaccato in conferenza stampa Meloni e Salvini e non lui.