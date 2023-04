Berlusconi, il dottor Harari: "Ora la polmonite può far precipitare le cose"

Berlusconi, il dottor Harari: "La sua situazione di salute? Non banale"

Silvio Berlusconi da ieri mattina è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Il Cavaliere è affetto da una grave malattia del sangue e le sue condizioni di salute preoccupano molto, tanto da aver ricevuto subito la visita di tutti i suoi cari. A spiegare nel dettaglio la situazione del leader di Forza Italia ci pensa un primario di pneumologia del San Giuseppe MultiMedica di Milano. "La polmonite, - dice Sergio Harari - che può essere batterica, virale, causata da microrganismi atipici o altri agenti patogeni, è una malattia seria che colpisce in particolare soggetti con un sistema immunitario indebolito come bambini piccoli e anziani, con difese immunitarie fragili. Si tratta di una patologia che rappresenta una delle principali cause di decesso in età avanzata. Ogni anno in Italia si verificano 9 mila morti per polmonite, il 90% delle quali riguarda pazienti over 65 o/e con fattori di rischio. La mortalità nel nostro Paese, seppur non trascurabile, è una delle più basse in Europa".

"Il vero problema in un paziente grande anziano come è Berlusconi - prosegue Harari al Corriere - sono appunto le comorbilità e sappiamo che il Cavaliere ne ha parecchie, soprattutto di natura cardiovascolare. La polmonite può diventare un fattore precipitante delle condizioni cliniche generali. Il ricovero in intensiva? Potrebbe essere stato deciso a scopo cautelativo, considerate le sue patologie. Tuttavia il fatto che si trovi in un'area così protetta lascia intendere che la situazione non è banale e che la problematica desta problemi nell’ambito medico, con probabile insufficienza respiratoria. Chi è stato a lungo ricoverato in terapia intensiva può soffrire di un danno permanente nel tempo, con maggiore fragilità polmonare, ma non è questo il caso del Cavaliere".