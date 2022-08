Berlusconi sempre più a destra: "Immigrazione clandestina pericolosa"

Berlusconi: "Io al Quirinale? E' fuori dalla mia testa"

"L'immigrazione clandestina e' un grande pericolo per l'Italia. L'Europa deve attuare una redistribuzione dei migranti piu' ponderata. Forza Italia e il centrodestra sono pronti a far ripartire l'Italia con meno tasse e piu' opportunita' per famiglie e imprese". Lo scrive su Twitter il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Elezioni: Berlusconi, flat-tax giusta. Tasse al 50% e' furto - "Con la flat tax porteremo le tasse a un livello corretto: se lo Stato ti chiede il 25 per cento di quello che guadagni va bene, se ti chiede il 50 per cento mi sembra piu' un furto che altro, c'e' ti chiede il 60 per cento come ad alcuni professionisti o artigiani mi sembra una rapina". Lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi, intercettato dai cronisti ieri sera al termine della partita di calcio Monza-Torino.

Elezioni: Berlusconi, io al Colle? Fuori dalla mia testa - "Io al Quirinale? È assolutamente fuori dalla mia testa. Non posso pretendere nient'altro dalla vita. Sono soddisfatto. Come presidente di club calcistico, sono ancora il presidente che ha vinto di più nel mondo di calcio. E questa è una medaglia che nessuno finora mi ha tolto". Così il leader di FI, Silvio Berlusconi, intercettato a margine della partita di calcio Monza-Torino, che si è svolta ieri sera.

Elezioni: Berlusconi, il calcio è una cosa seria - "Il calcio è il calcio, la politica è la politica. Il calcio si ricordi è una cosa seria... Non ho detto niente eh....". Così il leader di FI, Silvio Berlusconi, scherza con i cronisti rispondendo alla domanda su quale ruolo calcistico darebbe a Salvini e Meloni. Il leader azzurro è stato intercettato a margine della partita di calcio Monza-Torino, che si è svolta ieri sera.