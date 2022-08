Berlusconi: "Letta in malafede sul Colle. Assoluzioni? Stop agli appelli"

Berlusconi: "Letta in malafede sul Colle, propongo il presidenzialismo dal 1995"

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi replica alle polemiche sulla riforma presidenziale: "Letta è in malafede, nessun avviso di sfratto a Mattarella. Da noi solo idee costruttive", chiosa il Cavaliere in una intervista al Giornale. "Non ho mai attaccato il Presidente Mattarella, né mai ne ho chiesto le dimissioni. A domanda specifica - spiega Berlusconi - ho solo detto una cosa scontata, lapalissiana, e cioè che una volta approvata la riforma costituzionale sul Presidenzialismo, prima di procedere all'elezione diretta del nuovo Capo dello Stato, sarebbero necessarie le dimissioni di Mattarella che - ripeto - potrebbe peraltro essere eletto di nuovo". Berlusconi rivendica il tema del presidenzialismo "fin dal 1995". "Da allora non ho mai cambiato idea - dice -. Si tratta di attribuire finalmente agli italiani il diritto di scegliere direttamente chi debba guidare l'esecutivo, come avviene in America, come avviene in Francia".

Berlusconi: "Non chiedo nulla per me, a miei incarichi non ho pensato"

"Non ci ho pensato e, del resto, per me non ho nulla da chiedere. Dalla politica - e dalla vita - ho avuto tutte le soddisfazioni che potevo desiderare. Mi rimane solo il senso del dovere, al quale mi hanno educato i miei genitori, che mi impone di fare qualcosa per il mio Paese, per il Paese che amo". Lo dice il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, rispondendo in una intervista del direttore del Giornale Augusto Minzolini alla domanda se in caso di vittoria elettorale del centrodestra ricoprirà incarichi istituzionali.

Berlusconi: "Assoluzioni in primo grado non saranno più appellabili"

Sulla riforma della Giustizia "c'è ancora moltissimo da fare" e il prossimo governo dio centrodestra lo farà. Lo assicura il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che indica nella inappellabilità di tutte le sentenze di assoluzione anche di primo grado una delle priorità delle imminenti riforme. "Per quanto la magistratura sia costituita in maggioranza da persone serie e corrette - argomenta Berlusconi intervistato sul Giornale- esiste lo strapotere di una minoranza di magistrati che condiziona il corso della giustizia e che mette in pericolo la libertà di ciascuno. Occorre una riforma nel senso del giusto processo, che significa un processo che condanna i colpevoli, ma tutela gli innocenti. In questo senso la presunzione di innocenza è un principio fondamentale, che troppo spesso viene messo in discussione nel nostro sistema. Chi ha avuto la sfortuna di essere processato da innocente sa cosa questo significa, non solo per la persona indagata, ma per la sua famiglia, i suoi amici, le sue attività. Il processo è esso stesso una pena che deve arrestarsi di fronte a una sentenza di assoluzione, in primo o in secondo grado.Per questo chiediamo l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione".