Berlusconi, nuovo tampone positivo al coronavirus. Silvio in quarantena

CORONAVIRUS, STAFF BERLUSCONI "AL LAVORO DA CASA, NESSUN RICOVERO"

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi continua il suo periodo di isolamento a casa, e' comunque al lavoro, ha partecipato al Summit Ppe e oggi ha in programma diverse riunioni. E' quanto fa sapere lo staff dell'ex presidente del Consiglio, che rassicura circa le condizioni delle sue condizioni di salute dopo che indiscrezioni di stampa avevano riferito che Berlusconi, ancora positivo al Covid dopo le dimissioni dal San Raffaele, avesse chiesto di poter tornare in ospedale. L'ex premier, sottolineano dall'entourage, non ha mai chiesto ne' desiderato di poter tornare in ospedale.

Berlusconi, nuovo tampone positivo al coronavirus. Silvio ancora in quarantena

Nuovo tampone positivo, venerdì, per Silvio Berlusconi. Dopo il ricovero al San Raffaele, il Cav sta trascorrendo la quarantena a Villa San Martino, in un isolamento quasi completo. Con lui, nella residenza di Arcore, la compagna Marta Fascina. Berlusconi la prossima settimana compirà 84 anni, ma per evitare contatti non ci sarà nessuna festa di compleanno.

L'ex premier non avrebbe sintomi rilevanti, a quanto si apprende, a parte l'astenia tipica della convalescenza post Covid, che talvolta incide sull'umore, anche in un paziente combattivo come il Cav. La situazione sarebbe sotto controllo, sempre monitorata dal professor Alberto Zangrillo.