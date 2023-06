Berlusconi ricordato al Senato. E Renzi lancia l’opa su Forza Italia

Berlusconi, commemorazione in Senato. Applausi da quasi tutto l'emiciclo

"Vi prego di osservare qualche secondo di silenzio in sua memoria". Così Ignazio La Russa in Aula ha aperto la commemorazione di Silvio Berlusconi. Un minuto di raccoglimento seguito da un lungo applauso di quasi tutto l'emiciclo, a cui il gruppo del M5s non si è unito, differentemente dagli altri banchi delle opposizioni. Sullo scranno dell'ex Cavaliere è stato deposto un maxi fascio di rose bianche.

Berlusconi, La Russa: "Un giudice a Berlino lo troverà sempre"

Il presidente del Senato ha ricordato "la discesa in campo, e poi il problema delle persecuzione non solo giudiziaria ma anche mediatica. Ma Berlusconi un giudice a Berlino lo troverà sempre, tranne che per una sentenza per cui sarà condannato". "Con lui cambia il rapporto tra gli italiani e la politica - ha continuato La Russa - Viene più volte colpito, ma mai affondato".

E ancora: "Berlusconi ha cambiato il rapporto tra elettori ed eletti e ha fatto diventare essenziale il ruolo dei leader". "Il suo ruolo internazionale, quello che avvenne a Pratica di Mare divenne un unicum". Berlusconi "nel bene e nel male cambia il rapporto tra gli italiani e la politica". "Ci lascia il rimpianto di non averlo accanto in un momento in cui l'Italia avrebbe ancora bisogno di lui".