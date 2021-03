Berlusconi ricoverato ancora una volta per problemi di salute

Ricoverato ancora una volta Silvio Berlusconi. In occasione dell'inizio dell'udienza Ruby Ter (che vede l'ex premier imputato per corruzione in atti giudiziari insieme ad altre 28 persone) Federico Cecconi, il legale di Silvio Berlusconi ha giustificato l'assenza del leader di Forza Italia "per problematiche di salute su cui non mi dilungherei".

"Deve stare fermo per un po'", afferma lo staff di Berlusconi, che ha mantenuto il massimo riserbo e assicurato che non si tratta di "nulla di grave".

Ancora non è del tutto chiaro il movente della sua ospedalizzazione ma da fine dicembre/inizio gennaio è già la quarta volta che emergono notizie di preoccupazione per la salute dell'ex Presidente del Consiglio. A metà gennaio, quando fu ricoverato nel Principato di Monaco, il suo medico di fiducia Alberto Zangrillo disse di aver voluto ricoverarlo per "un problema cardiaco".

"Silvio Berlusconi non ha nulla di grave, è al San Raffaele ma dovrebbe tornare a casa tra poco". Queste le dichiarazioni a LaPresse del vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato Licia Ronzulli.