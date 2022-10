Berlusconi, Ronzulli-Cattaneo capigruppo. Donzelli: "Invariati quelli di FdI"

Berlusconi: Cattaneo e Ronzulli capigruppo di Forza Italia a Camera e Senato

"Per dare ancora più forza ai nostri Gruppi, valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo, la mia indicazione come nuovi capigruppo è per l’onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera dei deputati e per la senatrice Licia Ronzulli al Senato". Lo scrive Silvio Berlusconi in una lettera ai deputati e ai senatori di Forza Italia.

Forza Italia, Calenda: "Prenderemo i loro voti, Berlusconi in declino"

"Berlusconi si avvia a un declino rapidissimo. Noi prenderemo quei voti là, che è cosa diversa da prendere quei deputati". Lo ha detto Carlo Calenda a Tg1 Mattina.

Fratelli d'Italia, Donzelli: "Confermiamo i capigruppo"

Sui capigruppo "FdI manterrà gli stessi, gli uscenti. Vedremo in futuro se sarà necessario fare delle modifiche. In questa fase serve un accompagnamento per mano da parte dei capigruppo uscenti”. Lo dice Giovanni Donzelli a Rtl 102.5. E poi aggiunge: "Sul ministro della Giustizia la casella è chiusa. Se ne è parlato ed è già stato raggiunto l’accordo”.

Il nuovo governo "sarà di livello e mi lancio in un pronostico: sarà il governo che nascerà prima, almeno nella storia della seconda repubblica” ha spiegato il responsabile Organizzazione di FdI . "Il governo uscente e il governo entrante si stanno confrontando. Ma la parte centrale della Finanziaria sarà senza riforme, ovvero un discorso di conti già avviato dal governo in carica. Il centrodestra aggiungerà qualcosa, ma la parte consistente del programma di centrodestra non può essere fatto nella finanziaria, o si va fuori dai tempi previsti” ha spiegato Donzelli, aggiungendo sullo scostamento di bilancio: "Vedremo. FdI non ha mai fatto mistero di ritenerlo l’extrema ratio, in ogni caso prima servono altri interventi”.

"Dovremo intervenire per le bollette e in sostegno alle aziende e famiglie piegate dalle difficoltà economiche ed energetiche. Questo è il primo tema da affrontare. Prematuro annunciare il dettaglio degli interventi. Attendiamo la trattativa del governo uscente, che sosteniamo, in queste ore in Europa”, ha spiegato il responsabile Organizzazione di FdI.

Quello tra la Meloni e Berlusconi "è stato un incontro per pensare al futuro degli italiani. Negare le incomprensioni sarebbe inutile, ma non è stato un incontro per risolvere le questioni personali. Non credo che Berlusconi abbia chiesto scusa alla Meloni. Si sono concentrati sul futuro dell’Italia, sui dossier aperti e hanno parlato della squadra di governo" ha concluso Donzelli.

La Lega conferma Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo come capigruppo

La Lega ha confermato gli attuali capigruppo: si tratta di Riccardo Molinari alla Camera e di Massimiliano Romeo al Senato.