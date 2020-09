Berlusconi, Zangrillo:"Fase delicata ma decorso regolare. Paziente tranquillo"

L'ex premier Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele dopo essere risultato positivo al coronavirus, non e' in ossigenoterapia ma e' curato con il Remdesivir, un anti-virale utilizzato per il virus Ebola. "Il paziente e' tranquillo e sta reagendo il modo ottimale alle cure", ha detto il professor Alberto Zangrillo questa mattina. Il medico ha parlato di un "decorso regolare" in una "fase delicata", ma ha comunque manifestato "un cauto ottimismo" che pero' "non vuol dire cantare vittoria".

In un'intervista al Corriere della Sera, Massimo Clementi, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano, ha spiegato che l'ex premier "sta seguendo una terapia con il Remdesivir, l'unico farmaco anti-virale finora autorizzato dagli enti regolatori per la cura di infezioni da virus Sars-Cov-2". Il Remdesivir e' un medicinale "sviluppato per combattere il virus Ebola, non e' specifico per il nuovo coronavirus, ma funziona anche in questo caso, se utilizzato nelle fasi precoci", sottolinea Clementi. "E' una terapia che puo' essere somministrata solo in ospedale ed e' per questo che si e' ritenuto necessario il ricovero al San Raffaele" di Berlusconi.

Il leader di Forza Italia sta "combattendo contro il virus e dal punto di vista respiratorio le cose stanno andando bene". L'ex premier, spiega ancora il professore, era "costantemente monitorato ed eseguiva tamponi regolarmente. Dopo tanti esami negativi, l'ultimo, la settimana scorsa, si e' rivelato positivo e con una carica virale alta". Ora bisogna vedere "se, grazie alle terapie, la carica virale diminuisce". Intanto Gregorio Fontana, responsabile nazionale Organizzazione di Forza Italia, fa sapere che la sede nazionale del partito "sta ricevendo da ieri un flusso continuo di telefonate e di mail da militanti, simpatizzanti, comuni cittadini che chiedono notizie del Presidente Berlusconi e vogliono esprimergli vicinanza e auguri per una pronta guarigione".

Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, ha detto di essersi "sincerato" sulle condizioni dell'ex premier, mandandogli gli "auguri piu' forti. Le notizie sono positive - ha aggiunto - e non vedo l'ora di tornare a incontrarlo, non a distanza ma in presenza".

All'ex premier, che si trova in una stanza privata al sesto piano del padiglione Diamante del San Raffaele, dove è stato spesso in cura negli anni, sono arrivati tanti messaggi di incoraggiamento e vicinanza, dall'ex moglie Veronica Lario al premier Giuseppe Conte. E anche l'attacco da parte di Carlo De Benedetti, che lo ha definito "nocivo per il Paese", scatenando un duro scambio a distanza con la primogenita Marina. "Penso che il rispetto a Berlusconi sia dovuto", ha sottolineato invece la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, "ci vuole molto rispetto quando si parla di persone malate, specie quando si parla dei famigliari, che si tratti di Marina o Barbara Berlusconi", ha aggiunto, "non si dovrebbero avere sentimenti di odio verso chi ha una malattia".

