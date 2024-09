Chi è l'ex marito di Maria Rosaria Boccia: l'uomo che le ha fatto causa e ha definito Sangiuliano "un'altra vittima" 

Boccia, l'ex marito esce allo scoperto. Le dichiarazioni "scottanti" dell'imprenditore

Il caso Sangiuliano-Boccia non si spegne. Nonostante le dimissioni, infatti, l'ex ministro della Cultura intende andare fino in fondo a questa vicenda legata alla sua ex amante. Ormai è tutto in mano agli avvocati, da una parte Sangiuliano minaccia querele nei confronti dell'influencer e dall'altra Boccia risponde di avere altri documenti compromettenti in mano. In questo scontro però si inserisce adesso anche una terza figura, si tratta dell'ex marito di Boccia. Appare in tv - riporta Il Messaggero - con il volto coperto: "Non mi interessano i riflettori, mi interessa solo stare lontano da quella persona". La persona a cui fa riferimento è Maria Rosaria Boccia, la 41enne di Pompei coinvolta nel caso Sangiuliano e l'uomo che parla è il suo ex marito, Marco. Il nome lo ha rivelato Dagospia. Ma chi è l'uomo che entra a sorpresa nella vicenda che ha portato alle dimissioni del Ministro della cultura?

Marco - prosegue Il Messaggero - è un imprenditore di Torre Annunziata che, a causa di un errore di trascrizione del tribunale che Boccia non ha inteso correggere, resta il marito della 41enne di Pompei, benché separato dal 2010 dopo neanche un anno di matrimonio, scrive Dagospia. Boccia e il marito sono stati sposati solo un anno e non hanno figli. Lo racconta lui stesso, raggiunto telefonicamente in esclusiva da "4 di sera", programma condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro. "Un anno mi è bastato e avanzato", dice facendo supporre che la loro storia e il conseguente divorzio siano stati molto travagliati.

Il Fatto Quotidiano riporta le parole di Rosalba Cirillo, la legale dell’ex marito di Boccia: "Le abbiamo dovuto fare causa. Un anno fa il mio assistito ha richiesto un certificato e dallo stato di famiglia risultava ancora sposato. Il divorzio in realtà c’è ma non può essere trascritto allo stato civile semplicemente perché il codice fiscale della signora nella sentenza di separazione del 2015 era sbagliato". E ancora: “Ci avremmo messo un secondo a correggere l’errore che era del codice fiscale di Boccia. Ma lei non si è mai presentata al tribunale di Nocera per ritirare le carte e procedere alla correzione, così come è avvenuto per il divorzio”. E ripete: "Le ragioni del divorzio sono serie, posso dire che la signora ha fatto un'altra vittima".