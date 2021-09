Boccia per lo speciale La Piazza: "Non abbiamo voluto noi la Lega al Governo"

Francesco Boccia, responsabile Autonomie territoriali ed Enti locali del PD, allo speciale “La Piazza” di affaritaliani.it: “Lavoriamo giorno per giorno. Gualtieri sta facendo un grandissimo lavoro per Roma, così come lo ha fatto in Europa con Conte, quando Salvini e Meloni ci insultavano. La Lega al Governo? Un giorno capiremo chi l’ha voluta fare entrare…”

Francesco Boccia, responsabile Autonomie territoriali ed Enti locali del PD, ha partecipato allo speciale “La Piazza”, che affaritaliani.it dedica alle elezioni di Milano e Roma.

Rispetto alla corsa di Roberto Gualtieri per il Campidoglio, spiega: “Stiamo lavorando ogni giorno pancia a terra, in ogni strada e in ogni angolo della Capitale. Gualtieri sta facendo un grandissimo lavoro. I sondaggi ovviamente li guardiamo, come tutti, ma non li commentiamo perché rappresentano valutazioni statiche, alla giornata. Io so solo che in queste ore tutti i nostri candidati nei Municipi e in Campidoglio hanno fatto centinaia di incontri e ogni giorno questa massa di energia e di entusiasmo ne crea dell’altro”.

L’INTERVISTA DI FRANCESCO BOCCIA PER LA PIAZZA – SPECIALE ROMA

Guardando anche a Milano e alle altre città dove si vota, Boccia esclude ripercussioni dirette sull’Esecutivo Draghi: “Non penso che le elezioni amministrative debbano incidere sulle sorti dei governi nazionali. Il Governo Draghi è nato in una fase di emergenza nazionale, per completare l’uscita del nostro Paese dall’emergenza sanitaria, sociale ed economica causata dal Covid e per attuare il Pnrr che il Governo Conte aveva ottenuto, con un successo tutto del Centrosinistra, alleato con il M5S. Io non l’ho dimenticato e ricordo ancora gli insulti di Salvini e Meloni quando stavamo chiudendo in quel Consiglio Europeo un negoziato storico, che porta la firma di Conte e Gualtieri. Dicevamo che non avremmo mai ottenuto quelle risorse e, se le avessimo ottenute, sarebbero state risorse italiane. Nulla di più falso. Oltretutto parte di quelle risorse arrivano, per la prima volta nella storia, con il debito comune, anche di quello di olandesi e tedeschi. Questa è la politica, quando la si fa così si cambia anche l’Europa. Vedremo cosa dirà il tempo. Il Governo Draghi deve andare avanti, ma, certo, è evidente che questa maggioranza ha dei problemi: mi riferisco al rapporto con la Lega. Ma la domanda non deve porla a me: noi siamo questi ed eravamo questi anche prima. Il perimetro allargato alla Lega non l’abbiamo deciso noi. Un giorno capiremo chi ha voluto la Lega all’interno del perimetro di Governo e ci daremo una risposta sul perché ci sono questi problemi. Noi garantiamo massima lealtà al Presidente Draghi, andiamo avanti e completiamo il lavoro che stiamo facendo”.

L’INTERVISTA DI FRANCESCO BOCCIA PER LA PIAZZA – SPECIALE MILANO

