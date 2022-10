Bonus bollette, clicca e scopri come averlo in pochi giorni

Bonus bollette: ecco come funziona e come ottenerlo



Bonus bollette, vediamo come funziona.

Si tratta di un contributo di 600 euro per pagare le bollette di acqua, luce e gas. È esentasse ed è a disposizione di quei datori di lavoro che vogliono contribuire al supporto del reddito dei loro dipendenti in questo periodo di difficoltà.

Il contributo è previsto dal decreto Aiuti bis: il dl ha modificato la soglia di non concorrenza reddituale dei fringe benefit - ovvero dei contributi erogati in forme diverse dal denaro e dei quali si può tenere traccia nelle buste paga - assegnati ai dipendenti, portandola appunto a 600 euro dai 258,23 euro originari.

Il decreto ha esteso i rimborsi anche alle bollette delle utenze di luce, gas e servizio idrico proprio per aiutar ele famiglie italiane in un momento in cui i costi legati all'energia stanno salendo moltissimo

Per il datore di lavoro si tratta di soldi interamente deducibili, che vanno a ridurre l'imponibile fiscale della società. Per il lavoratore sono somme nette, non soggette a contribuzione (quindi non generano aumenti della pensione) né a prelievo fiscale

I lavoratori possono usare queste somme solo in ambiti specifici. In questo caso i paletti sono chiari: nel decreto si parla di “rimborsi per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas”

L'aiuto può essere erogato direttamente al fornitore da parte dell'azienda o come rimborso in busta paga per il lavoratore, previa documentazione, quindi fattura. Questo significa che i datori di lavoro possono pagare oppure rimborsare i costi delle utenze domestiche per acqua, gas ed elettricità.