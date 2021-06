Boom per Salvini che stronca Sala anti-Nazionale di calcio

"Lasciamo i calciatori liberi di concentrarsi sulla partita e regalino agli italiani emozioni e notti magiche. La sinistra riesce a fare polemica anche sulla nazionale, spero che si inginocchino dopo aver segnato. Poi facciano quello che vogliono". Lo dice Matteo Salvini a radio Crc, segretario della Lega, sulla querelle del 'black lives matter', che ha coinvolto la Nazionale italiana di calcio, impegnata negli europei.









Europei: Sala, "Da nazionale una non posizione su razzismo" - Quella della nazionale azzurra "e' una non posizione. Si puo' essere a favore o contro. Ma penso che si debba avere una posizione e mi sembra un po' semplificativo dire 'ma quelli giocano a calcio'". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del premio Campione, torna sul dibattito in corso in Italia sulla possibilita' che la nazionale di Roberto Mancini dia il suo sostegno alla campagna anti-razzismo promossa da Black Lives Matter in vista della partita Italia-Belgio di venerdi', dopo il comunicato di ieri della Figc. "E' chiaro che tra persone con visibilita' e' normale cercare di capire se vogliono testimoniare una cosa o no, a prescindere da quello che vogliono fare, questa e' una non posizione" ha concluso.