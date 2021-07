Green Pass, "Draghi dice il falso e commette un errore gravissimo"

"Sono affari miei, se insiste con questa domanda butto giù il telefono". Risponde così il leghista Claudio Borghi, deputato ed ex presidente della Commissione Bilancio di Montecitorio, alla domanda di Affaritaliani.it se si sia vaccinato contro il Covid-19. Poi, parlando del Decreto che introduce il Green Pass, l'esponente del Carroccio parla di "gravissimo errore di chi ha voluto questo provvedimento, quindi anche del presidente del Consiglio. Una misura evidentemente sbagliata. E' palesemente falso quello che Draghi ha affermato in conferenza stampa e cioè che chi non è vaccinato muore. Un discorso che non tiene conto delle fasce di età e delle alternative. Non è possibile dire a un ragazzo o a un giovane che non si vaccina che si ammala e muore. Sotto i 20enni e senza patologie pregresse nessuno è morto di Covid, qualcuno di reazioni avverse al vaccino invece si".

Qualcuno pensa che dietro ci siano gli interessi delle case farmaceutiche... "Mi sembra francamente impossibile che siano tutti pagati dalle case farmaceutiche. Vedo più che altro un generale annebbiamento mentale di fronte a situazioni che colpiscono emotivamente. Negli Anni '90, durante Mani Pulite, bastava che qualcuno fosse nominato dai pm e diventava immediatamente un ladro. Anche sul Covid e sul Green Pass - spiega Borghi - molti non ragionano in modo lucido. Anche se sono in ottima fede, conosco molti politici personalmente e sono sicuro che non sono pagati dalla case farmaceutiche ma propongono misure non tollerabili".

Ci avviciniamo alla dittatura sanitaria? "Non usiamo brutali semplificazioni. E' una cretinata dire che chi non è vaccinato è contagioso, ma non parliamo di dittatura sanitaria, stanno facendo, tutto il governo tranne la posizione isolata della Lega, dei gravissimi errori di valutazione e di percezione della realtà. Chi prende le decisioni dovrebbe riflettere, soprattutto chi si dichiara europeista ed atlantista. Il Green Pass italiano è palesemente contrario alle risoluzioni del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. Basta andare a leggere e ricordo che i regolamenti sono vincolanti. Il regolamento ue sul green pass difende la libertà di scelta e dice chiaramente che non si possono fare pressioni politiche per convincere qualcuno a vaccinarsi. Si riempiono la bocca di Europa e fanno il contrario di quello che l'Ue afferma".

Ma Salvini si è vaccinato... "Gliel'avrei consigliato anch'io, con tutte le persone che incontra la sua è una professione a rischio. Ma una cosa è Salvini che ha quasi 50 anni, incontra molta gente e ha scelto di vaccinarsi, totalmente diverso è costringere un bambino o un ragazzo che non rischiano nulla a vaccinarsi con i pericoli degli effetti collaterali. Ho letto anche in Italia si discute dell'estensione fino ai 6 anni, une vera follia. Si ascolti la scienza britannica (in Gb hanno più esperienza di altri sulla vaccinazione covid perché hanno iniziato prima), che spiega come per i minorenni i rischi dei vaccini sono superiori ai benefici". Basta andare sul sito del governo inglese e leggere. Con i bambini non si può rischiare.

Se Draghi va avanti la Lega deve uscire dal governo? "Se fosse una maggioranza politica frutto di un'alleanza politica sicuramente sì, ma questo è un governo di unità nazionale dove forze politiche totalmente diverse non discutono in Parlamento ma a un livello più alto", conclude Borghi.