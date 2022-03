Guerra: bunker anti-bombe, boom vendite. "Costa 2-3 mila € al metro quadrato"

Guerra, "I bunker più grandi arrivano anche a 80-100 metri quadrati”



L'ipotesi di una Terza Guerra Mondiale nucleare fa paura. Spaventa moltissimi italiani. Giulio Cavicchioli, imprenditore di Mantova che, con la sua Minus Energie, produce rifugi, ha spiegato a ‘La Repubblica’ di aver rilevato un boom di richieste negli ultimi giorni. “Anche quest’ultimo pomeriggio ci sono arrivate almeno una decina di chiamate con richiesta di informazioni”.

Negli ultimi giorni, a causa degli sviluppi dell'invasione russa in Ucraina, c’è stata un'”impennata di richieste” per l’acquisto di bunker a prova di bomba. Da giovedì scorso sono arrivate 7 richieste dal Lazio, 5 dal Piemonte, 5 dalla Lombardia, 4 dal Veneto, una dalla Campania, 6 dalla Toscana e 3 dalle Marche.

L’imprenditore ha precisato: “La cosa che più mi rattrista è che sembra la corsa all’acquisto dell’iPhone, invece un rifugio protetto è una costruzione che va ragionata, per via di tante interferenze che possono esserci. Innanzitutto serve l’autorizzazione del Comune, poi devono essere rispettati alcuni importanti parametri”.

Cavicchioli ha rivelato anche quanto costa un bunker a prova di bomba: “Un bunker può costare dai 2 ai 3 mila euro al metro quadrato. I rifugi più piccoli possono variare fra i 30 e i 40 metri quadrati, ma ce ne sono anche di 20, oppure 25. I più grandi, invece, arrivano anche a 80-100 metri quadrati”.

Poi ha aggiunto: “È il cliente che deve decidere, in base a quante persone vuole salvare. Io posso fare un bunker per la mia famiglia, ma come faccio a non pensare alla fidanzata di mio figlio? Tutte domande che una persona si deve fare, se affronta questa spesa”.

Il mondo è davvero cambiato in pochi giorni. Siamo tornati ai primi Anni '80 quando l'inferno nucleare sembrava alle porte. Come in Svizzera, tutti nei bunker anti-atomici.

