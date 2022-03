Borse, Mosca ancora chiusa. Francia: provocheremo crollo dell'economia russa

La volatilità resta sovrana. Mercati timorosi per l'impatto delle sanzioni anche sull'economia europea

Un’altra seduta negativa per le Borse europee: mentre Mosca invia un convoglio di oltre 60 Km verso Kiev e i colloqui fra Russia e Ucraina riprenderanno appena nei prossimi giorni, i listini del Vecchio Continente aprono ancora in flessione nella seconda seduta settimanale dopo la chiusura contrastata di Wall Street e i listini asiatici orientati al rialzo.

Nei primi scambi a Londra l'indice Ftse 100 avanza dello 0,06% a 7.463,05 punti, a Francoforte il Dax perde lo 0,36% a 14.408,32 punti e a Parigi il Cac40 lima uno 0,04% a 6.653,23 punti. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede lo 0,06% a 25.400 punti punti. Sui mercati resta alta la volatilità.

"I mercati sono ancora guidati dalle notizie che arrivano dal fronte e gli investitori stanno monitorando una potenziale escalation delle sanzioni contro Mosca, che potrebbe avere un impatto sull'economia russa ma anche europea", ha osservato John Plassard, specialista in investimenti di Mirabaud. L'attenzione è concentrata sulle chances che dopo il primo incontro tra le delegazione russa e quella ucraina il dialogo continui e sia in grado di portare a conseguenze concrete per fermare il conflitto in corso.

A Milano non basta il traino di UniCredit e Leonardo. Unicredit sale del 2,3% dopo aver definito il dividendo 2021 a 0,538 euro per azione (dato superiore a quello provvisorio annunciato a metà febbraio), mentre Leonardo (+2,6%) beneficia sia del contratto da 380 milioni con l'Aeronautica Militare italiana sia delle indiscrezioni sul riassetto di Oto Melara e Wass.

In evidenza anche Tim (+1,2%): sarebbe ai dettagli il negoziato tra Tim e Cdp sulla rete unica coinvolgendo Open Fiber. Bene i petroliferi, Eni e Saipem in particolare, mentre scivolano Diasorin e Amplifon nel settore sanitario e Moncler nel lusso.

Salgono ancora i prezzi dell'energia: petrolio in rialzo dell'1,7% sia a Londra, con il Brent maggio a 99,8 dollari al barile, sia a New York, con il Wti aprile a 97,3 dollari al barile. Riprende a salire il gas: il contratto aprile sul Ttf scambia a 101,7 euro al megawattora (+3%).

Sul valutario, il rublo recupera terreno su dollaro ed euro

Sul mercato dei cambi, euro/dollaro stabile a 1,1220 (da 1,1231). Il protagonista però è il rublo russo che recupera terreno su dollaro ed euro: il cambio dollaro/rublo scende del 3% circa a 91,50, l'euro-rublo scivola nella stessa misura a 102,95. Intanto le contrattazioni su azioni e derivati alla Borsa di Mosca resteranno chiuse nella seduta di oggi.

La banca centrale russa ha detto che informerà sul futuro delle operazioni prima delle ore 6 di mercoledì. Anche ieri la Borsa moscovita è rimasta chiusa per tutta la seduta, per evitare il crollo delle quotazioni. Il rublo ha toccato il minimo storico perdendo un terzo del suo valore nonostante l'istituto guidato dalla banchiera centrale Elvira Nabiullina russa abbia più che raddoppiato il tasso di riferimento.

Ucraina, Le Maire: "Provocheremo il collasso dell'economia russa"

Intanto, parlando delle sanzioni a Mosca, in un'intervista a France Info Radio il ministro francese delle Finanze Bruno Le Maire ha spiegato che il blocco Nato "provocherà il collasso dell'economia russa" e le sanzioni, ha aggiunto, "porteranno sofferenza anche ai comuni cittadini russi".

