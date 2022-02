Azionario Usa, Treasury e bond cinesi: ecco il portafoglio a prova di guerra

"Azionario Usa, Treasury Americani, bond cinesi e basket generalizzato di commodity". Mentre i mercati hanno vissuto la quinta giornata di guerra, con le Borse europee negative, sono queste le scelte d'investimento di Michele Morra, portfolio manager di Moneyfarm, società di consulenza finanziaria indipendente con approccio digitale. Gestore che ricorda come "in momenti del genere avere un portafoglio diversificato è il miglior modo di proteggersi". Occhio all'oro con "tassi di interesse reali in salita" e per investire sulle commodity "è necessario chiedersi non solo se i prezzi saliranno, ma se e per quanto rimarranno elevati".

L'INTERVISTA



Michele Morra, portfolio manager di Moneyfarm

Crede che la guerra in Ucraina possa rallentare il percorso di normalizzazione della politica monetaria da parte della Bce?

"Sicuramente è uno scenario da tenere in considerazione. Da un lato, l’escalation delle tensioni potrebbe portare (come abbiamo già visto) a un aumento del prezzo delle materie prime che spingerebbe l’inflazione al rialzo. La Bce si troverebbe di fronte a un’inflazione piú alta, spinta peró dalla riduzione dell’offerta (di commodity) e non dall’aumento della domanda aggregata. Tale tipologia di inflazione potrebbe erodere la marginalitá delle aziende e minare la crescita economica di medio termine, spingendo dunque la Bce a rivedere i propri piani di stretta monetaria al fine di supportare un’eventuale intervento della politica fiscale".

Quanto potrebbe resistere l’orso sui mercati azionari?

"I mercati da inizio anno hanno scontato due fattori: il primo è il cambio di regime di politica monetaria delle banche centrali globali. Il secondo è l'escalation delle tensioni in Ucraina. Sebbene possiamo pensare che il primo fattore in parte sia stato assorbito dai prezzi di mercato, la crisi Ucraina probabilmente può ancora portare volatilità sui mercati. Molto dipenderà non solo dall'entità degli sviluppi, ma anche dalla loro durata. Il protrarsi e l’escalation delle sanzioni e dell’incertezza è qualcosa che non piace ai mercati, che continuano a domandarsi se quanto accaduto finora potrà avere risultati localizzati o sistemici".

Su quali asset class è meglio puntare in momenti come questi?

"Avere un portafoglio diversificato è il miglior modo di proteggersi in momenti del genere. In termini geografici, abbiamo visto ad esempio l’azionario Usa performare molto meglio della sua controparte europea. Anche la diversificazione settoriale sta funzionando, e abbiamo visto un’elevata discrepanza tra i rendimenti delle varie industry nelle giornate piú volatili. Infine avere in portafoglio degli asset rifugio può aiutare a navigare l’incertezza in maniera piú robusta. Il dollaro americano ha avuto ad esempio un buon apprezzamento ed ha dimostrato ancora una volta di essere un asset capace di mitigare le oscillazioni del portafoglio. Ricordiamo che quando si punta su qualsiasi asset class, bisogna farlo con un occhio al contributo al rischio che essa ha all’interno del portafoglio".

Come ribilancerebbe il portafoglio?

"Dipende molto dal portafoglio di partenza. Se il portafoglio iniziale è troppo concentrato, come detto sopra, si potrebbe pensare di incrementare la diversificazione settoriale, geografica e includere asset decorrelati. Noi come Moneyfarm, possiamo dire che la diversificazione in questo momento ha dato i suoi frutti, aiutando la performance dei portafogli: il dollaro, i safe asset in generale, i bond indicizzati all’inflazione, quelli cinesi, le materie prime e in misura minore anche i bond governativi hanno dunque supportato le performance dei portafogli. Ricordiamo che la nostra esposizione alle attività russe e ucraine è però quasi del tutto inesistente".

(Segue: obbligazionario, commodity e oro...)