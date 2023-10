Caivano, il Cdm delibera lo scioglimento del comune. Nominati tre commissari

Caivano: il Cdm ha deliberato scioglimento del comune

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Caivano. Come da prassi in questi casi, sono stati nominati tre commissari che gestiranno il comune per 18 mesi.

Saranno forse loro i titolari del progetto di riqualificazione e ristrutturazione dell’ex centro sportivo Delphinia che verrà presentato in conferenza stampa giovedì 19 ottobre presso la Sala Verde di Palazzo Chigi? Dal Governo arriva la partecipazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il Commissario di Governo per Caivano Fabio Ciciliano e i vertici di Sport e Salute S.p.A.