Caivano, Meloni nel luogo dell’orrore: dalla folla le urlano “vergogna”

Caivano: Meloni arrivata in parrocchia tra applausi e cori

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivato alla parrocchia di San Paolo Apostolo, al Parco verde di Caivano. Il primo momento della visita prevede un incontro privato all'interno della chiesa con don Maurizio Patriciello e il prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Al suo arrivo, i presenti hanno accolto la premier con un applauso e con il coro "Giorgia, Giorgia", ma si sono udite anche delle persone che urlavano: “Vergogna”.

Dopo l'incontro con Don Maurizio Patriciello, la premier si recherà all'istituto superiore Morano per una visita e al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. In seguito è previsto un punto stampa.

Stupro Caivano, la mamma di una vittima: "Non è possibile parlare a Meloni"

"Volevo chiederle aiuto, incontrarla, ma tra le tappe di oggi della premier Meloni a Caivano non c'e' la scuola di mia figlia". E' questo lo sfogo che la mamma della 12enne stuprata al Parco Verde di Caivano affida all'avvocato Angelo Pisani. "Io sono determinata - continua - voglio lasciare questo inferno e quindi lancio un appello a chiunque possa darmi una mano a scappare, a un benefattore che mi possa aiutare a uscire da questo luogo di dolore".