Calenda a scoppio ritardato su Renzi: non sapeva delle sue amicizie arabe?

Calenda ha detto sì a qualsiasi compromesso in cambio di trarre qualche vantaggio per il suo partito. Analisi

Renzi ha amicizie pericolose. Come quella con Bin Salman figlio del re dell’Arabia Saudita e principe ereditario, implicato nel barbaro assassinio del giornalista Jamal Ahmad Khashoggi del Washington Post. Una vicenda incredibile e paradossale che vide Khashoggi recarsi al consolato arabo a Istanbul, in Turchia, per un documento matrimoniale e al cui interno fu fatto a pezzi ancora vivo, mentre la fidanzata turca aspettava di fuori. I sospetti sul principe sono notevoli ma questo non ha impedito all’ex premier di definirsi “suo amico” e di fare conferenze in quelle terre lontane e assolate.

Questi fatti tuttavia sono noti da tempo e soprattutto conosciuti da tutto il mondo tranne…che da Carlo Calenda. Come è noto l’habitat naturale di Calenda, come quello di tutti quelli che non vogliono contraddittori, è Twitter. E tutto ha avuto inizio da un’accusa che molti giornalisti gli rivolgono e cioè quella di aver fatto molte assenze in aula. L’accusa, questa volta, proveniva dal senatore renziano Francesco Bonifazi.