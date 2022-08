Elezioni sondaggi, dopo rottura Calenda-Letta Cdx avanti di 14 punti sul Csx

Elezioni politiche 2022, la rottura Calenda-Letta porta il Cdx avanti di 14 punti

A meno di sessanta giorni dalle elezioni politiche 2022, come si stanno strutturando le intenzioni di voto? Se ragioniamo in termini di schieramenti, a oggi la situazione appare la seguente, considerando una media dei valori delle rilevazioni demoscopiche degli ultimi sette giorni.

Il centrodestra (formato da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) è attorno al 45% dei consensi. Il centrosinistra (campo “stretto” formato da Pd, SI, Articolo 1, Verdi e il neonato partito di Luigi Di Maio insieme con Bruno Tabacci, ossia Impegno Civico) è al 31% circa.

Il Movimento Cinque Stelle, in presumibile corsa solitaria, è all’11%. Il centro-centro, se sarà formato da Italia Viva, +Europa e Azione è al 9%. Gli altri partiti (tra cui, per esempio, Italexit) sono al 4% circa.

In definitiva, al momento presente si profila una superiorità netta, nelle intenzioni di voto, a vantaggio dello schieramento di centro-destra. Ma c’è ancora tutta la campagna elettorale da giocare, e si vota in un periodo dell’anno che potrebbe stimolare un maggiore astensionismo selettivo di centro-destra. Per cui, a nostro parere, la partita è ancora apertissima.

*politologo e sondaggista