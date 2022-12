Calenda ci ripensa ed attacca la Meloni. E Renzi...

Calenda, attacco alla Meloni sull'energia. Il messaggio a Giorgia

Se si cerca “Calenda” su Google viene sempre fuori “Calendario” e questa è una strana coincidenza con la realtà. Infatti è proprio il tempo il fattore che caratterizza l’azione di Calenda e cioè il dire una cosa e negarla il giorno dopo.

Tempi della politica, tempi umani e tempi psicologici, tempi del dire e tempi del non dire.

Sta di fatto che ieri sera Calenda smentiva il suo agire di qualche giorno prima quando cioè si era recato il pellegrinaggio a Palazzo Chigi per “incidere” sulla manovra che tradotto in soldoni significa appoggiare il governo in cambio dell’accoglimento di alcuni desiderata che vassalli, valvassori e valvassini della diarchia bizantina che ha capitali in Firenze e Roma, reclamavano in cambio del voto concessogli.