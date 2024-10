Campania, porta in faccia del Pd a De Luca sul terzo mandato: Fico o Manfredi il candidato al suo posto

Campania, Schlein esce allo scoperto: niente terzo mandato per De Luca

Vincenzo De Luca è sempre più lontano dal suo terzo mandato da presidente della Campania, il Pd sembra aver deciso in maniera definitiva di non sostenerlo più. Fondamentali in questo senso sono state le dichiarazioni di Elly Schlein a Piazzapulita su La7: "Tutti sono utili, nessuno è indispensabile e nessuno è eterno", rispondendo a una domanda sul governatore campano e archiviando di fatto le ambizioni per un terzo mandato. Roberto Fico - riporta Il Corriere della Sera - già sente l’odore di investitura e allora subito mette le mani avanti: "Io sono abituato a rispettare le regole. Finché c’è la regola dello stop dopo due mandati nel mio partito non posso candidarmi. Se cambia vedremo". E potrebbe cambiare. A quel punto la partita è aperta. E senza giri di parole il nome del pentastellato ex presidente della Camera è in campo almeno quanto lo è quello di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, nonostante le smentite di rito dei diretti interessati. Il dopo De Luca, in Campania, è cominciato.

"In Campania - dice Manfredi e lo riporta Il Corriere - bisogna partire dall’alleanza che c’è. Non possiamo dividerci. Bisogna lavorare insieme con una proposta politica, quella che ha funzionato a Napoli e che guardi la realtà con gli occhi della verità: alcune cose sono andate bene altre male. Inutile dire che va tutto bene o tutto male, non è vero". Marco Sarracino, deputato e responsabile Mezzogiorno della segreteria, lo dice con chiarezza: "Noi vogliamo vincere e scrivere una nuova storia per la Campania e per l’Italia". Il messaggio è che è De Luca a mettersi fuori dal Pd. Ma venderà cara la pelle. Come ha sempre fatto. Il governatore, va ripetendo, si candiderà comunque. Dovrà modificare, però, la legge elettorale della Regione Campania.