Campo largo di nuovo campo santo. Tramonta la grande alleanza di Schlein

Azione di Carlo Calenda non ha alcuna intenzione di fare alleanze politiche strutturate, soprattutto per il Parlamento, con Fratoianni, Bonelli e Conte

Il campo largo è già finito un'altra volta al campo santo. Ovvero? Non c'è alcuna possibilità che alle elezioni regionali e soprattutto, in prospettiva, alle Politiche, ci sia una coalizione che comprenda AVS, Pd, M5S Azione e Italia Viva. Nei 5 Stelle, al di là dello scontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, fanno un ragionamento molto semplice: Matteo Renzi ha preso 200.000 preferenze alle elezioni europee senza presentarsi nella circoscrizione Nord-Est, mettiamo pure che arrivi al massimo a 400.000 voti (stima ottimistica), ma quanti ne fa perdere ai pentastellati?



Molti di più, dicono dal partito dell'ex premier Conte. E quindi? Niente alleanze: o noi o loro. Elly Schlein avvisata. Non solo. Azione di Carlo Calenda non ha alcuna intenzione di fare alleanze politiche strutturate, soprattutto per il Parlamento, con Fratoianni, Bonelli e Conte. Nessuna possibilità. Questi sono i fatti, al di là delle ipotesi che si leggono sui giornali di costruire un'alternativa al Centrodestra meloniano e della buona accoglienza a Renzi alla festa del Pd. Il campo largo è di nuovo finito al campo santo. Semplicemente non esiste. Punto.