Caro affitti e piano casa, crisi in Europa: una Commissione a Bruxelles per affrontare l'emergenza

Casa, nasce una nuova commissione a Bruxelles

Acquistare casa in Italia è ormai diventato un miraggio per circa 10 milioni di famiglie con un reddito inferiore ai 24 mila euro. Per alcuni può richiedere fino a 12 anni di stipendi. Ma il problema riguarda tutta l’Europa. Per questo a Bruxelles è stata istituita la Commissione speciale casa, che sarà guidata dall’eurodeputata dem Irene Tinagli. Questo rappresenterebbe il primo passo verso la definizione di un nuovo grande piano casa europeo, ma prima di ciò è necessario chiaramente conoscere la condizione abitativa nei Paesi aderenti. La nuova commissione, quindi, punta a lavorare per "ottenere case accessibili, dignitose e sostenibili per tutti" e "ascoltare le preoccupazioni dei cittadini e fornire soluzioni", ha chiarito la socialista.



La Commissione speciale tra i suoi compiti dovrà infatti, mappare le attuali esigenze abitative in tutti i territori, in particolare dei gruppi a basso e medio reddito, e valutare l’impatto della scarsità di alloggi su disuguaglianze, accessibilità economica, povertà ed esclusione sociale; analizzare le politiche esistenti a livello dell’Unione, nazionale, regionale e locale in materia di alloggi, con particolare attenzione alla disponibilità di alloggi sociali, sostenibili e a prezzi accessibili nelle città, valutare andamenti dei prezzi e valutare le politiche e le proposte legislative necessarie per migliorare la fornitura e la disponibilità di alloggi dignitosi, sostenibili a prezzi accessibili, anche dando il via libera a nuovi programmi di costruzione, riconversione e ristrutturazione edilizia, tenendo conto del potenziale offerto dagli edifici sfitti.



Perchè il problema dei prezzi delle case sta diventando una vera emergenza europea. Secondo Eurostat, dal 2010 a oggi i prezzi delle case in Ue sono aumentati in media del 52 per cento e gli affitti del 18 per cento. L'aumento maggiore si è registrato in Ungheria, dove i prezzi sono aumentati del 173%, e il più basso in Finlandia, con solo il 5% ( in Italia l’aumento è stato dell 8,4%). Nel 2023, per il 10,6% delle famiglie nelle città e per il 7% delle famiglie nelle aree rurali i costi dell'alloggio superavano il 40% del loro reddito disponibile. Oltre un quarto dei greci (31%) che vivevano in città aveva costi dell'alloggio superiori al 40% del reddito, mentre solo circa il 6% degli slovacchi nelle città ha dovuto affrontare lo stesso problema. La questione dell'housing rappresenta una priorità sottolineata anche dal vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto.

Proprio ieri mattina, durante un evento a Cracovia, in Polonia, ha parlato del problema casa in Europa, definendola una delle priorità della nuova Commissione, che svilupperà un’Agenda per le città, ha annunciato Fitto. “Un’attenzione maggiore allo sviluppo urbano può aiutare a soddisfare le esigenze del 75 per cento degli europei che vive in città e aree urbane”. ha detto Fitto. Tale agenda dovrebbe concentrarsi su “edilizia abitativa, azione per il clima, digitalizzazione, mobilità, inclusione sociale e uguaglianza”.

Per quanto riguarda il primo punto, l’ex ministro del governo Meloni ha confermato di essere al lavoro per il “primo piano europeo per l’edilizia abitativa a prezzi accessibili”, con l’obiettivo di “consentire agli Stati membri di raddoppiare gli investimenti in edilizia abitativa a prezzi accessibili e di immettere liquidità nel mercato”. I vicepresidenti saranno il popolare olandese Dirk Gotink, il verde spagnolo Vincent Marzà Ibáñez, la liberale irlandese Ciaran Mullooly e la popolare irlandese Regina Doherty.

Tra i 33 membri titolari, oltre a Tinagli, ci saranno anche Antonella Sberna e Lara Magoni e Alessandro Ciriani, di Fratelli d’Italia, che così hanno commentato in una nota il loro nuovo impegno al parlamento europeo: "Affronteremo con grande impegno e senso di responsabilità i lavori della nuova commissione speciale dedicata alla crisi immobiliare dell'Ue (Hous), istituita a seguito del voto del Parlamento Europeo riunito in plenaria a Strasburgo, di cui saremo componenti". Si tratta di un tema cruciale per tutta l'Europa, a partire dall'aumento dei prezzi degli affitti, che colpisce duramente le fasce di reddito medio-basso".