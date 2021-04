Casaleggio, Da Grillo a Di Pietro: Davide prepara evento in memoria del padre

Davide Casaleggio è stato il convitato di pietra dell'assemblea M5S di giovedì sera, nella quale Giuseppe Conte ha esposto le linee guida del suo progetto rifondativo per il Movimento, sottolineando l'importanza del voto digitale ma senza menzionare Rousseau, la piattaforma invisa a una larga fetta di parlamentari 5 Stelle. Per ora il manager resta in silenzio e lavora all'evento #Sum05 a cura di un'altra Associazione da lui fondata, la "Gianroberto Casaleggio".

Dal 12 aprile (giorno in cui cade l'anniversario della scomparsa di Casaleggio senior) ogni giorno per 5 giorni, rivela l'genzia AdnKronos, verrà lanciato un video su cinque temi che descriverà le idee di Gianroberto "raccogliendo testimonianze, ricordi e aneddoti raccolti da amici e persone che hanno trovato ispirazione in Gianroberto Casaleggio". Imprenditori, esponenti politici e vecchie conoscenze del M5S parteciperanno all'evento.

Secondo quanto apprende l'AdnKronos sono previsti contributi video di: Beppe Grillo, che insieme a Casaleggio ha fondato il Movimento 5 Stelle; l'ex magistrato Antonio Di Pietro, amico di lunga data di Casaleggio senior; Alessandro Di Battista, ex deputato M5S; Rocco Casalino, portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte; il sindaco di Roma Virginia Raggi.

E ancora: Enrica Sabatini, socia dell'Associazione Rousseau; Roberto Giacomelli, psicanalista e amico di Casaleggio; il giornalista Massimo Fini; Luca Eleuteri, cofondatore della Casaleggio Associati. Si tratta della prima edizione interamente digitale di 'Sum': l'edizione 2020 della kermesse - che tradizionalmente si tiene a Ivrea, presso l'Officina H, nel cuore del distretto di architettura industriale olivettiana - non è stata celebrata a causa dell'emergenza Covid.

L'evento del 12 aprile si intreccia a un altro progetto a cui sta lavorando l'Associazione Rousseau nell'ambito dell'iniziativa "Gli ambasciatori della partecipazione". Per quella data Rousseau vuole istituire la "Giornata nazionale della partecipazione e della cittadinanza digitale" in ricordo di Casaleggio: i partecipanti daranno vita all'iniziativa nazionale #GrazieAllaRete, che si terrà proprio il 12 aprile "per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della partecipazione attiva e dell'utilizzo del digitale per esercitare i propri diritti".