Cashback, Italia Viva a Conte: "Festeggi? Ma così si creano gli assembramenti"

"Arriva da Palazzo Chigi l'ennesima comunicazione del successo del Cashback. Oltre 4.250.000 transazioni effettuate. A me fa molto piacere! Ma non e' che questo spingere ad andare per i negozi a comprare regali ha forse qualche piccolo collegamento con i cosiddetti assembramenti nelle vie del centro delle nostre citta' e che fanno preoccupare sempre lo stesso Palazzo Chigi?", ha scritto su Facebook il Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato. Continua l'attacco dei renziani sul premier Conte.

Da segnalare anche l'uscita del presidente della Commissione Bilancio alla Camera Marattin: "Stiamo spendendo 24 miliardi in deficit, dopo averne spesi gia' 100, per tentare di risollevare l'economia, ma non possiamo rinunciare a 170 milioni di gettito per una tassa completamente inutile come la sugar tax", ha dichiarato il deputato di Italia viva. "Che razionalita' c'e in tutto questo? Italia viva chiede con forza di ripensarci", aggiunge.