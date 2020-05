Casini: "Una crisi adesso? Non utile. Il governo Conte regge (per ora)"

"Ascolterò il ministro in Aula, rifletterò e poi deciderò come votare". Così il senatore Pierferdinando Casini, interpellato da Affaritaliani.it alla vigilia delle mozioni di sfiducia in aula a Palazzo Madama nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. "In questo momento non ritengo utile una crisi di governo, ma non sono convinto del percorso fatto fin qui dal Guardasigilli. Devo prima capire che cosa dice e valutare attentamente le sue parole", spiega l'ex presidente della Camera.



Casini aggiunge: "Sono un uomo libero e non rispondo a conventicole e a confraternite. Sono un garantista di natura e da sempre, ma alcune scelte di politica giudiziaria operate dal ministro Bonafede non mi hanno convinto. Spero che domani sia in grado di convincermi. Io andrò in Senato ad ascoltarlo con l'animo più aperto possibile", spiega Casini. Che, infine, alla domanda se, a parte le mozioni di sfiducia al Guardasigilli, il governo Conte regge, risponde: "Per ora sì...".