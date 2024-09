Caso Boccia-Sangiuliano e la chiave d'oro da 15 mila euro donata dal comune di Pompei (a Franceschini una da 60mila euro)

Caso Boccia-Sangiuliano e il giallo della chiave d'oro da 15mila euro

S’infittisce il caso Boccia-Sangiuliano: l’influencer continua a sfidare il ministro della Cultura a colpi di post social, smentendo punto per punto tutte le dichiarazioni ufficiali del governo. Dalla presunta nomina a consigliera per i grandi eventi fino ai pagamenti (testimoniati con immagini) dei voli e dei viaggi effettuati dal Ministero. Ma non solo nomine e visite più o meno ufficiali. Ora spunta anche il giallo della chiave da 15mila euro, donata dal comune di Pompei al ministro, e ora “scomparsa”.

“Si possono donare chiavi da quindici mila euro, in oro, con denaro pubblico a ministri della Cultura? Giorgetti dovrebbe andare a Pompei, la città di a sangue caldo, e controllare le fatture, le determine”, si chiede oggi Il Foglio che spiega che il Comune di Pompei, oltre alla chiave di Sangiuliano donata il 20 maggio del 2022, ha speso “oltre 60 mila euro" per consegnare un’altra chiave al ministro Dario Franceschini.

“Il 20 maggio del 2022, lo stesso sindaco che ha consegnato la chiave d’oro da 15 mila euro a Sangiuliano, Carmine Lo Sapio, consegna un’altra chiave d’oro al ministro Franceschini e offre la cittadinanza onoraria a Osanna. A proposito, è il caso che qualcuno dica dove siano finite queste chiavi”, si legge sul Foglio. “Franceschini fa sapere che non era minimamente a conoscenza del valore di questa onorificenza e che appena ha letto il Foglio ha spedito una Pec, all’ufficio onorificenze del cerimoniale di stato per chiarire la natura (dono o onorificenza?) e che comunque, al di là della risposta, consegnerà la chiave al ministero. Quella di Sangiuliano dov’è? In pratica, è un lingottino”, conclude il Foglio.