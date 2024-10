Casa, Giorgetti aumenta il valore catastale di chi ha usato il Superbonus. Sì convinto di FdI, cauta Forza Italia

Le parole del ministro dell'Economia accendono il dibattito nella maggioranza



Fa discutere l'iniziativa del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che ha annunciato in audizione in Parlamento che nella Legge di Bilancio per il prossimo anno ci sarà un aumento del valore catastale delle case per chi ha usufruito del Superbonus 110%. Sì convinto da Fratelli d'Italia, mentre più cauta Forza Italia. Le interviste di Affaritaliani.it.

"Sì, perché ha aumentato il valore del proprio importo grazie a una contribuzione importante con soldi pubblici, quindi di tutti gli italiani e quindi è giusto che contribuisca nel modo corrispondente al nuovo stato dell’immobile". Con queste parole Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d'Italia, interpellato da Affaritaliani.it risponde alla domanda se il partito della premier Giorgia Meloni sia d'accordo con la volontà del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti di far aumentare il valore catastale delle case per chi ha usufruito del Superbonus 110%.

"Ero presente all’audizione del ministro Giorgetti in sala mappamondo alla Camera, il tema catasto e più in generale quello casa per Forza Italia è da sempre prioritario e ne difenderemo il valore economico, affettivo, valoriale sempre". Con queste parole Alessandro Cattaneo, responsabile Dipartimenti di Forza Italia, interpellato da Affaritaliani.it commenta la volontà del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti di far aumentare il valore catastale delle case per chi ha usufruito del Superbonus 110%. "Detto questo, l’attuale iniziativa è circoscritta alle case fantasma non registrate al catasto e a case ristrutturate con benefici pubblici. Si conferma il nostro no alla revisione generale degli estimi catastali", conclude Cattaneo.