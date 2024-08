Cateno De Luca, il sindaco con il megafono sgombera le spiagge a Ferragosto: "Uscite, siete circondati"

"Uscite, siete circondati", così il sindaco di Taormina a chi aveva passato la notte in spiaggia

Cateno De Luca non si fa attendere. Nella notte di Ferragosto, il sindaco di Taormina si è recato prima dell’alba nelle spiagge della città per invitare i bagnanti a togliere le tende e lasciare il litorale.

Il sindaco ha raggiunto intorno alle ore 5.30 Mazzeo e si è rivolto così con il megafono a coloro che hanno trascorso la notte in spiaggia: “Sono il sindaco di Taormina, cominciate a togliere le tende, liberate la spiaggia. Uscite, siete circondati”. “Chi ha trascorso la notte in spiaggia deve liberarle per consentirci di pulirle e chi dorme si deve svegliare”, ha detto De Luca.

“Sequestriamo tutto ciò che è incustodito, via le cose abbandonate” è la disposizione data dal sindaco. Come scrive TaorminaNews24, non sono mancati anche alcuni momenti di confronto acceso tra De Luca e alcuni bagnanti che hanno contestato i controlli: “Ma perché dobbiamo andare via dalla spiaggia?”.

“Questa è spiaggia è pubblica e funziona così, cercate di essere seri e smettetela di giocare anziché lasciare porcherie in giro”, ha risposto De Luca.