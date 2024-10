FI: "Continuare ad alzare le pensioni minime. Ma è ora di pensare anche al ceto medio"

"Nelle prime due finanziarie ci sono così stati due aumenti, arrivando a 618 euro, come aver dato una mensilità in più. Ora occorre continuare"



"Silvio Berlusconi è stato l’unico che ha sempre avuto a cuore i pensionati più fragili, quelli delle pensioni minime. Tutti ricordano bene l’aumento a un milione di lire a inizio anni 2000 e sanno l’impegno preso anche in questa legislatura. Nelle prime due finanziarie ci sono così stati due aumenti, arrivando a 618 euro, come aver dato una mensilità in più. Ora occorre continuare, sempre all’interno di un quadro di stabilità dei conti, con gradualità". Lo afferma ad Affaritaliani.it, parlando delle pensioni minime e della prossima Legge di Bilancio, Alessandro Cattaneo, responsabile Dipartimenti di Forza Italia.



"Corre l’obbligo di pensare però anche alle pensioni del ceto medio a cui in questi anni è stato chiesto un grande sacrificio. Equità, vicinanza ai più fragili sono i capisaldi della nostra azione", conclude l'esponente azzurro.