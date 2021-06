Cdx, restano i nodi Roma e Milano. Confermata l'anticipazione di Affari

Confermata in pieno l'anticipazione di Affaritaliani.it. Fumata nera al vertice di centrodestra. Secondo quanto si apprende dalla riunione i leader della coalizione non avrebbero trovato un accordo sui prossimi candidati alle comunali. Per Roma è testa a testa tra Enrico Michetti e Simonetta Matone, mentre per Milano mancherebbe ancora il nome sul canddiato. Matteo Salvini avrebbe aggiornato la riunione alla prossima settimana.



Comunali: Sgarbi, a Roma al 'ballottaggio' Michetti e Matone - "Non si chiude su nessun politico e vanno al 'ballottaggio' come possibili candidati Matone e Michetti che saranno sondati. Martedi' si dovrebbe chiudere". A dirlo e' Vittorio Sgarbi uscendo dal vertice di centrodestra sulle amministrative a proposito dei candidati per la corsa al Campidoglio.