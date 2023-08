Ceglie, arriva la terza serata de La Piazza di Affaritaliani. Diretta VIDEO

Ceglie Messapica, al via la terza serata de La Piazza di Affaritaliani

Dopo il successo della prima e seconda serata, tutto è pronto per l'ultimo appuntamento de La Piazza, la kermesse politica organizzata da Affaritaliani e ideata dal direttore Angelo Maria Perrino. Anche oggi presenzieranno sul palco di Ceglie Messapica (Brindisi) ospiti di primo di piano come Michele Emiliano, presidente di Regione Puglia e Francesco Paolo Sisto, Viceministro della giustizia. L'attesa, dal mondo politico e giornalistico, è crescente. La Piazza, arrivata alla sua sesta edizione, è ormai un appuntamento chiave per capire le dinamiche politiche dopo la pausa estiva e le sfide che dovranno affrontare il governo e il Parlamento nel prossimo autunno.

La Piazza di Affaritaliani, ecco chi sono gli ospiti della terza serata

Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01 Piercamillo Davigo, già magistrato e membro del CSM Francesco Boccia, Partito Democratico Gianni Alemanno, già sindaco di Roma Andrea Crippa, Lega Luigi Bisignani, giornalista e saggista Francesco Paolo Sisto, Viceministro della giustizia Marco Rizzo, Democrazia Sovrana Popolare Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia

