La Piazza di Affari fa notizia sui quotidiani. Repubblica, il Giornale e...

La prima serata de "La Piazza" di Affari fa notizia sui quotidiani

Partenza densa di spunti e di notizie per "La Piazza", la kermesse di Affaritaliani.it ideata e condotta dal direttore Angelo Maria Perrino. Come ormai da tradizione, la cittadina di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi si è trasformata da nel salotto della politica italiana con un'agenda fitta di incontri, dibattiti e interviste. Il programma è cominciato sabato 26 agosto.

E ancora una volta c'è grande attenzione per l'evento sui vari media italiani. Pressoché tutti i principali quotidiani italiani hanno parlato della prima serata de "La Piazza", grazie ai tanti spunti emersi dagli interventi dei tanti ospiti. Da Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, a Marina Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Da Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato al Ministero della salute, a Licia Ronzulli, di Forza Italia. Da Carlo Fidanza, eurodeputato per Fratelli d’Italia, ad Antonio Decaro, Sindaco di Bari e presidente ANCI. Fino a Roberto Baldassarri, direttore generale Lab21.01, e a Vittorio Feltri.

Ampio racconto della serata su Repubblica, che dà ampio spazio ai vari interventi. In particolare a quelli dei ministri Urso e Calderone. "A Ceglie Messapica va in scena lo scontro con il presidente dell’Anci Decaro", scrive Repubblica, che racconta: "La platea de “La Piazza”, la kermesse organizzata a Ceglie Messapica, in Puglia, dal direttore di Affari Italiani Angelo Maria Perrino, è tutta con lei, quando dice che «la stragrande maggioranza di chi perderà il reddito ha quarant’anni e ne ha altri venticinque anni davanti per poter dare un contributo alla crescita della loro nazione»". Ma il sindaco di Bari "racconta invece di quella volta che una signora si presentò da lui con una tanica di benzina e con le sue due figlie".

Il Corriere della Sera riporta la dichiarazioni di Urso in un pezzo sulla manovra. "Il ministro Adolfo Urso, ospite alla kermesse di Affaritaliani.it «La Piazza», esclude il taglio delle accise: «Servono a finanziare il taglio al cuneo»".

Ampio spazio anche su Il Giornale, con l'inviata a Ceglie Messapica Annaria Digiorgio che dà conto dei punti salienti della serata.

Libero si concentra sulle parole della ministra Calderone.

La Stampa invece ne approfitta per fare un reportage da Ceglie Messapica sulla masseria che ha ospitato la premier Giorgia Meloni nelle scorse settimane.