Ceglie, Osho strega La Piazza di Affari con l'ironia: ecco i meme più divertenti. FOTO E VIDEO

Osho ospite a La Piazza di Affari

Federico Palmaroli, fondatore della pagina satirica “Le più belle frasi di Osho”, conosciuto anche come “il re della satira politica”, è stato uno dei protagonisti de La Piazza, la kermesse di Affaritaliani.it che si è tenuta a Ceglie Messapica (Brindisi) dal 29 al 31 agosto. In arte Osho, Palmaroli ha concluso la settimana edizione de La Piazza con un intervento irriverente e ironico che ha divertito l’intera piazza pugliese. Tanti i meme presentati dal palco di Ceglie che hanno “colpito” a suon ironia esponenti del governo di Centrodestra, volti dell’opposizione, leader internazionali e per ultimo... Chiara Ferragni, la top influencer finita nel vortice per il Balocco gate.

Osho a La Piazza di Affari: guarda il video del suo intervento

Osho a La Piazza di Affari: ecco i meme più divertenti lanciati durante la kermesse