Centrodestra, Giorgia Meloni: "Amministrative? Chiedo tavolo da settimane..."

Sulle amministrative "chiedo un tavolo da settimane, Si poteva fare prima, bisogna valutare le proposte in campo e decidere insieme e dopo si commentano sui giornali. Noi lavoriamo per vincere", ha spiegato la leader di Fdi, Giorgia Meloni, a Radio24.

CENTRODESTRA: MELONI "NON AZZANNO SALVINI MA M5S E PD"

"Io non sto azzannando il partito di Salvini ma il M5S e il Pd che, stando ad alcuni sondaggi, sono stati superati da FdI e mi pare sia questa la notizia. A me questa rivalita' forzata tra Lega e FdI che leggo sui giornali non appassiona e non appartiene. Io sono alleata dei partiti di centrodestra e la sfida e' crescere insieme".

Copasir, Meloni: Non capisco polemiche su Urso, noi tifosi Italia

"Non comprendo le polemiche e non mi abbasso a questo livello. Il presidente Volpi lo è diventato grazie al voto determinante di Adolfo Urso. A me può dispiacere che alcuni esponenti di nostri alleati abbiano parole così dure verso di noi che non hanno neanche verso Pd-M5S ma non alimento la polemica. Se ci interessassero le poltrone staremmo al governo", le parole della leader di Fdi, Giorgia Meloni, a Radio24 sulle polemiche relative ai presunti rapporti del parlamentare Adolfo Urso con l'Iran. "Noi non abbiamo amici, siamo tifosi dell'Italia".