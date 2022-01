Quirinale, il flop di Casellati spacca il Cdx Meloni attacca Forza Italia

Quirinale, 71 franchi tiratori contro Casellati



I voti ottenuti da Elisabetta Casellati, nel quinto scrutinio, sono 382. Il centrodestra ha 453 grandi elettori. Dunque, a spoglio concluso, mancano all'appello 71 voti. Sulla carta il centrodestra, considerato nel suo insieme, ovvero Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e partiti del centro, conta 453 grandi elettori. ieri il centrodestra, in occasione del quarto scrutinio, si e' astenuto: al termine della votazione le astensioni sono state 441, ma va considerato che due grandi elettori (Sgarbi e Vito) non si sono astenuti e hanno votato scheda bianca.



Dunque, i calcoli di ieri davano tra i 12 e i 14 voti mancanti all'appello. Oggi il numero sale: mancano all'appello almeno 65 voti, considerate le assenze giustificate e quelle fisiologiche, come spiegano fonti di centrodestra. Ad esempio, la Lega fa sapere che dei suoi 212 grandi elettori, i 208 presenti hanno votato tutti per Casellati.

MELONI ATTACCA FORZA ITALIA - "Fratelli d'Italia, anche alla quinta votazione, si conferma come partito granitico e leale. Anche la Lega tiene. Non cosi' per altri. C'e' chi in questa elezione, dall'inizio ha apertamente lavorato per impedire la storica elezione di un presidente di centrodestra. Le decine di milioni di italiani che credono in noi non meritano di essere trattati cosi'. Occorre prenderne atto, e ne parlero' con Matteo Salvini, per sapere cosa ne pensa". Cosi' il leader di FdI, Giorgia Meloni.



LEGGI ANCHE:



Quirinale, Marcucci: Casellati usata in un gioco al massacro



Quirinale, Mastella: Casellati? Prova di forza, così è bruciata



Quirinale, Zaia: bene portare Casellati. Se eletta governo avanti